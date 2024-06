Gomme tagliate e furti in auto, scatta l’allarme a Brescia

La denuncia non solo corre sui social, ma il fenomeno è ben noto ultimamente in città dove in taluni casi a farne le spese sono signore impegnate con la spesa o studenti che si sono recati in auto agli esami di maturità e si sono visti rubare dall’abitacolo borse, computer o altri articoli di valore.

Il trucco è quello della «gomma bucata» con cui bande organizzate e che agiscono ormai da tempo in tutta la Lombardia ripuliscono le auto in sosta.

Dopo aver tagliato gli pneumatici delle vetture, i malviventi aspettano i proprietari e quando questi si mettono a cambiare le gomme, ripuliscono l’auto in tutta fretta approfittando della loro distrazione.

È quanto è accaduto giusto ieri in via Lupi di Toscana ai danni di un turista austriaco giunto nella nostra città per il weekend. L’uomo si è trovato l’auto in sosta con una gomma tagliata. Mentre provvedeva a montare il ruotino in dotazione alla sua berlina, indaffarato tra cric e dadi, uno sconosciuto gli ha rubato la borsa che aveva lasciato sul sedile.

Il fatto è stato notato da una pattuglia di agenti motociclisti della Polizia Locale che si sono messi subito sulle tracce del malvivente. La borsa è stata recuperata nella rocambolesca fuga del ladro, ma a quel punto allo sfortunato turista austriaco restava l’auto con la gomma a terra come il morale. Gli agenti non hanno allora esitato ad aiutare la vittima, sostituendogli la ruota a margine della strada.

Un bel gesto di civiltà nei confronti di un ospite della nostra città che nonostante la vicenda sfortunata riporterà un buon ricordo della brescianità. Resta il tema dell’allarme dei furti: casi di gomme tagliate si sono riscontrati sempre in settimana in via Cefalonia e a Brescia Due. Altri casi sono emersi in via Corsica, vicino alle sedi Acli e degli ambulatori Ats.

Nelle scorse settimane in questa zona imperversavano alcuni topi d’auto che rompevano i finestrini per rubare le poche cose lasciate in auto. Un controllo mirato operato dalle Volanti della Questura anche con personale in borghese ha ridotto il fenomeno, mentre ora si affaccia questo tema delle gomme tagliate. L’appello è dunque di prestare la massima attenzione per evitare di entrare nel mirino dei ladri.