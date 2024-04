Gli sequestrano 220 grammi di cocaina e 20mila euro: scatta l’arresto per un 45enne a Rovato

Oltre 200 grammi di cocaina e circa 20mila euro in contanti. Una somma spropositata per chi non ha un lavoro regolare. È questo quello che i carabinieri di Chiari hanno sequestrato a un marocchino di 45 anni di casa ad Adro, che ieri sera è stato arrestato a Rovato.

I militari, insospettiti dai movimenti dell'uomo, hanno proceduto a un controllo in via 25 Aprile. Il 45enne ha tentato la fuga, colpendo anche i carabinieri, ma è stato tutto inutile. Addosso all'uomo i militari della Radiomobile e della sezione Operativa di Chiari hanno trovato diverse dosi di coca, il resto nella sua abitazione nel comune franciacortino. In tutto circa 220 grammi. Arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oggi l'uomo sarà in tribunale per il processo per direttissima.