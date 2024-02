Gli autori della rapina in gioielleria non erano degli sprovveduti

Si sono travestiti da rider, hanno usato un fermo per la porta e avevano i guanti. Gli inquirenti dovranno analizzare anche i filmati dei giorni prima dell’assalto in via X Giornate

Se le vittime non hanno chiuso occhio, per la rabbia, il dolore, la paura, altrettanto, ma per altre ragioni, hanno fatto gli inquirenti che dalle 19 di venerdì sono alle prese con la banda di rapinatori entrati in scena in via X Giornate. Per arrivare alla soluzione di casi come questi decisive sono le prime 24, 48 ore. Non c’è tempo da perdere, soprattutto se, come pare in questo caso, chi è entrato in azione non è uno sprovveduto. Se la scelta del luogo e del tempo per mettere a segno la rapi