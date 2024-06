Gli artiglieri di Gambara compiono 50 anni e nel fine settimana ci sarà il raduno regionale

Gli artiglieri di Gambara compiono ben cinquant’anni, ma non sono mai stanchi di aiutare il paese, con i loro costanti servizi di volontariato rivolti specialmente alla cura del tanto verde pubblico.

Per festeggiare il loro cinquantesimo anniversario dalla fondazione, Gambara si prepara a una due giorni di iniziative, sabato e domenica. Nel dettaglio, sabato, alle 17.30, è in programma la deposizione di fiori al monumento presente al cimitero e, a seguire, nella chiesa parrocchiale, si terrà una messa a suffragio degli artiglieri defunti.

La serata di sabato, poi, verrà allietata da un concerto-narrazione: alle 21, in piazza XX Settembre, davanti al Comune, si esibirà il Brixia Camera Chorus, con Luciano Bertoli, in «La Grande Guerra. Musica dal fronte. Voci e storie di gente comune». Alla voce dell’attore e regista Luciano Bertoli spetterà il compito di accompagnare i presenti fra le pagine della Storia e fra le vite della «gente comune» che quella Storia, la nostra, l’ha «fatta»; a ciò contribuiranno magistralmente il coro e l’orchestra a fiati dell’Associazione musicale Brixia Camera Chorus (di 70 elementi), con la direzione e l’adattamento musicale del maestro Francesco Andreoli e la voce del soprano Federica Cassetti.

Domenica, poi, sarà l’ora del raduno regionale, accompagnato da tre bande, tra cui, ovviamente, la Giuseppe Verdi di Gambara: alle 10.30 inizierà la sfilata per le vie del paese. La partenza è da Cascina Olivetti, per raggiungere piazza Vecchia, dove è previsto l’alzabandiera con gli onori ai Caduti di tutte le guerre e i discorsi delle autorità; poi si proseguirà per via Garibaldi, piazza XXV Aprile, via Mazzini, sino al Monumento degli Artiglieri. Il termine della sfilata è previsto attorno alle 12.30, quando artiglieri e simpatizzanti si riuniranno per un pranzo condiviso.

L’impegno

La sezione degli artiglieri, presieduta da Vincenzo Barbera, è particolarmente attiva sul territorio: «Gambara ha un vasto patrimonio di verde pubblico che implica anche un "vasto" impegno in termini di manutenzione: ebbene, basti dire che il 90% di questa manutenzione viene svolta dai volontari dell’associazione Artiglieri - interviene e rimarca l’assessore e vicesindaco Dario Pirelli, che cura attivamente il verde assieme agli artiglieri, coadiuvandoli-. Nel 2023 l’associazione si è presa cura del verde per un totale di oltre 2.000 ore lavorate.

Grazie al loro costante e assiduo impegno, per il quale, con il sindaco Tiziana Panigara, teniamo a ringraziarli pubblicamente, l’Amministrazione comunale e dunque i cittadini possono contare su un importante risparmio, stimato in circa 70mila euro».