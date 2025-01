Gli acquarelli di Roncali in mostra alla biblioteca di Rodengo Saiano

Un inverno ricco di eventi, tra la Giornata della memoria, il Giorno del ricordo, arte e altre iniziative. Sempre ricco il calendario del Comune di Rodengo Saiano dunque, con questo finire di gennaio che ha già visto inanellare una serie di eventi legati alla giornata in memoria delle vittime dell’Olocausto (il 23 gennaio, alle 20.30 nell’oratorio Pavoni, proiezione del film «L’ultima volta che siamo stati bambini» di Claudio Bisio. Il 24, alle 21 nell’auditorium San Salvatore, allestimento de «Il paradiso inaspettato» di Lucilla Perrini con Teatro Laboratorio e Sergio Mascherpa sul palco), per poi lasciare spazio alla presentazione (il 29 gennaio alle 18 nella biblioteca) dell’Archivio storico riordinato.

Il docufilm

A Rodengo Saiano, ricordiamolo, negli ultimi anni c’è stato un recupero e riordino di documenti fotografici (e non solo) datati tra il 1917 e il 1961, preziosi reperti in grado di ricostruire quella memoria storica così ricca in paesi come questo. Una parte di un progetto più ampio che racchiude anche «Rodengo Saiano: Storie, luoghi, comunità», documentario di ricerca storica, antropologica ed etnografica attuata attraverso la raccolta di testimonianze orali che si sta sviluppando a puntate. Un nuovo capitolo di questo docufilm sarà in presentazione all’auditorium giovedì 27 febbraio alle 20.30. Questa volta tra le protagoniste saranno Maria Cavagnola e Rosa Franchi. Donne che hanno vissuto la crescita e i cambiamenti nella comunità di Rodengo Saiano (e non solo).

La mostra

Dal primo febbraio alle 11 la biblioteca ospiterà una bella mostra di acquarelli dell’artista Tiziana Roncali. L’esposizione, patrocinata dall’associazione Terra della Franciacorta e dal titolo «Tesori di Franciacorta», sarà visitabile sino al 28 febbraio negli orari d’apertura della struttura. L’8 febbraio (dalle 20 nell’Abbazia Olivetana, evento in occasione della mostra «Il Rinascimento a Brescia» allestita in Santa Giulia) l’Ensemble Vocale Sidus Praeclarum proporrà un bel concerto dedicata alla musica sacra e profana. Un appuntamento che verrà anticipato dall’approfondimento «Moretto e Romanino in Abbazia» e, nel pomeriggio dalle 15.30, da laboratori didattici per i piccoli (prenotazioni e info allo 030-8174200). Il febbraio proseguirà tra film (il 13 alle 20.30 all’oratorio Pavoni verrà proiettato il film «La stanzetta».