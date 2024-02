Giustizia in dialogo a Brescia con «Le dieci giornate della legalità»

La Fondazione Francesco Soldano, in collaborazione con la Corte di Appello, il Consiglio notarile, l’Ordine degli avvocati e l’Ordine dei commercialisti di Brescia, propone il progetto «Le dieci giornate della legalità».

Verso futuri giusti: gli ospiti

Al centro dell’iniziativa ci sarà il concetto di regola, osservato da punti di vista diversi e declinato in varie accezioni e modalità per andare davvero «verso futuri giusti».

La Fondazione propone dunque una serie di incontri con protagonisti autorevoli, per dare vita ad un mese in cui legalità, giustizia e cultura si incontreranno in un unico grande dialogo.

A marzo l’aula Polifunzionale Campanato del Palazzo di giustizia ospiterà tre appuntamenti sempre alle 18: venerdì 8 marzo l’ex magistrato Gherardo Colombo dialogherà prendendo spunto dal suo libro «Anche per giocare servono le regole» con il presidente dei commercialisti Severino Gritti; venerdì 15 il giornalista Ezio Mauro e il presidente dei notai Claudio Mor daranno vita all’incontro «Democrazia e dittatura: la regola che libera, la regola che opprime»; mentre venerdì 22 ci sarà spazio per «Regole dell’uomo, regole della natura», nel quale il fisico Roberto Battiston discuterà con i rappresentanti dell’Ordine degli avvocati.

Sempre nel Palazzo di giustizia, ma con un data ancora da definire, arriverà anche Nando Dalla Chiesa, scrittore, sociologo e politico, figlio del generale Carlo Alberto assassinato dalla mafia: Dalla Chiesa discuterà con il vicepresidente del Consiglio regionale Emilio Del Bono nell’incontro «La legalità è un sentimento».

Come seguire gli incontri

I posti saranno prenotabili attraverso la piattaforma Eventbrite e le informazioni sono disponibili sul sito www.fondazionesoldano.com. Sarà possibile anche seguire la diretta streaming degli incontri attraverso il canale Youtube della Fondazione.

La cultura si forma soprattutto nelle scuole, ecco perché nell'iniziativa è stato coinvolto anche l’Einaudi di Chiari. Nell’abito del progetto, infatti, l’istituto accoglierà sabato 16 marzo alle 11 Ezio Mauro, che incontrerà gli studenti e dialogherà con Emilio Del Bono. Sabato 6 aprile alle 9, invece, la scuola sarà teatro della partita tra la nazionale magistrati e una rappresentativa degli studenti: «La legge del gol», un evento aperto con ingresso libero, al quale farà seguito un terzo tempo nel quale i ragazzi e i magistrati potranno confrontarsi.