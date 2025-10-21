Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca

Giustizia civile, Brescia in controtendenza: +16,8% di cause pendenti

Se in Italia i procedimenti civili diminuiscano, nella nostra città aumentano: lo dice un’analisi dell’Associazione Italiana Avvocati d’Impresa
Il Tribunale di Brescia - © www.giornaledibrescia.it
Il Tribunale di Brescia - © www.giornaledibrescia.it
AA

In Italia i procedimenti civili diminuiscono, ma a Brescia aumentano. È quanto emerge da un’analisi dell’Associazione Italiana Avvocati d’Impresa (AIAI), secondo cui tra il 2021 e il 2024 i Tribunali Ordinari italiani hanno registrato una riduzione media del 13,3% delle cause civili pendenti.

Nel capoluogo, invece, il trend è opposto: le cause ancora aperte sono passate da 18.245 a 21.308, con un incremento del 16,8%. Brescia è così il quinto tribunale in Italia per aumento dell’arretrato civile.

L’unico tribunale lombardo in crescita

In Lombardia quasi tutti i tribunali hanno ridotto il carico di lavoro. Il più virtuoso è Lodi, con un calo del 42,9% (da 3.564 a 2.036 procedimenti pendenti). Seguono Varese (-34,8%) e Bergamo (-20%). Riduzioni più contenute, ma comunque positive, anche a Monza, Como, Lecco e Pavia. Solo Brescia segna un aumento, in netta controtendenza rispetto al resto della regione.

Meglio la situazione alla Corte d’Appello di Brescia, dove i procedimenti civili pendenti sono scesi da 4.017 a 2.977, con una diminuzione del 25,9%. Un dato che colloca Brescia al 14° posto su 29 Corti d’Appello italiane per capacità di smaltimento delle cause.

Il quadro nazionale

Nel complesso, tra il 2021 e il 2024, i procedimenti civili nei Tribunali italiani sono passati da 1,36 milioni a 1,18 milioni, con un calo del 13,3%. Le Corti d’Appello fanno segnare un miglioramento ancora più netto: -24% in media, con 24 sedi su 29 in diminuzione. Restano tuttavia situazioni di difficoltà in alcuni distretti, come Venezia (+159%) e Trieste (+73,7%).

Tra le grandi città, Roma resta la più congestionata con oltre 91 mila cause civili pendenti, seguita da Napoli (57 mila) e Milano (47 mila). 

«La riduzione complessiva dei procedimenti civili è un segnale incoraggiante, ma servono interventi strutturali per rendere il sistema più uniforme e omogeneo», afferma l’avvocato Antonello Martinez, presidente dell’Aiai. «I grandi distretti continuano a sostenere un carico rilevante, ed è qui che occorre agire per garantire tempi di risposta più rapidi e certi».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
giustizia civiletribunale
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario