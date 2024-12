I tempi della giustizia e le colpe del ministero

Claudio Castelli

Brescia è tra le realtà migliori a livello nazionale, ma non basta

Toghe di magistrati poggiate sul tavolo di un'aula di tribunale - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Il Pnrr per la giustizia prevede obiettivi quanto mai ambiziosi e che risolverebbero molti dei difetti da cui è oggi afflitta la giustizia: anzitutto di ridurre in modo radicale i tempi (-40% in ambito civile e -25% nel giudicante penale) e in secondo luogo di eliminare l’arretrato, ovvero le cause iscritte da più di tre anni nei tribunali e da più di due anni nelle Corti di Appello, che oggi costituisce la zavorra dei nostri uffici. Pnrr e giustizia civile: obiettivi mancati e speranze future P