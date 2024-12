A Giuseppina Peli di Gussago il premio di «cuore» per il volontariato

La comunità di Gussago ha celebrato il valore del volontariato con la consegna dei premi «Il cuore di Gussago» e «Con il cuore Gussago ricorda». Il primo è stato assegnato a Giuseppina Peli, volontaria instancabile e riferimento prezioso per le persone più fragili; mentre il riconoscimento speciale alla memoria è stato dedicato a Francesco Cola, simbolo di dedizione e servizio alla comunità. L’evento si è tenuto giovedì, in occasione della Giornata Internazionale del Volontariato, a cura del Comune e della Consulta del Volontariato con la partecipazione di don Fabio Corazzina.

Il premio «Il cuore di Gussago» è stato ideato dall’artista gussaghese Giuseppe Bonometti. La scultura, che unisce il simbolismo di un cuore, un martello e un pennello, rappresenta amore, laboriosità e creatività, valori incarnati pienamente dalla premiata.

La volontaria

Questa seconda edizione della rassegna premia così Giuseppina Peli che, è stato spiegato durante la serata: «Con un impegno costante e discreto, ha dedicato tempo, energie e passione al sostegno delle persone più fragili, vivendo il volontariato non come un'azione occasionale, ma come una missione di solidarietà autentica. La sua presenza è stata un punto di riferimento prezioso per chi ha avuto bisogno di ascolto, comprensione e supporto concreto, contribuendo in modo significativo a rafforzare il senso di appartenenza e coesione sociale».

Il premio speciale «Con il cuore Gussago ricorda», consegnato alla memoria di Francesco Cola (e ritirato dalla moglie Pierangela), è invece stato realizzato dall’artista Candida Gottardi. La vita di Cola, segnata da un impegno silenzioso ma profondo, è stata ricordata come un esempio di dedizione e altruismo che continua a ispirare.

L’assessore al volontariato, Simone Valetti, ha evidenziato l’importanza dell’appuntamento: «L’evento è un’occasione preziosa per riconoscere il valore inestimabile del volontariato nella nostra comunità. “Il cuore di Gussago” rappresenta l’essenza del volontariato: amore, dedizione, azione concreta e creatività. Con la presenza di don Fabio Corazzina, vogliamo non solo celebrare i nostri volontari, ma anche ispirare tutti a riflettere sull’importanza di donare tempo ed energie per gli altri».