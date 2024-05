Girava con 40 dosi di cocaina nelle bocchette dell’aria dell’auto: arrestato

È uno spacciatore in trasferta quello che la Polizia di Stato ha arrestato a Desenzano del Garda.

L’uomo, albanese, era stato notato compiere quelli che la Polizia definisce «movimenti sospetti» e, grazie alla presenza dell’unità cinofila, è scattata la perquisizioni dell’auto. Nascoste nel bocchettone dell’aria condizionata c’erano 40 dosi di cocaina pronte per essere spacciata e nel bracciolo mille euro in contanti ritenuti il frutto dello spaccio. Per lui è scattato l’arresto.

Denunciato invece un altro soggetto che poco prima era stato visto parlare con lo spacciatore e che in casa aveva della marijuana.