Giovedì l’ultimo saluto di Breno a Monica Ducoli, insegnante del Golgi

L’ultimo abbraccio di Breno e della Valle a Monica Ducoli, l’insegnante di 58 anni del liceo Golgi mancata il 16 ottobre a seguito di una caduta in montagna, avvenuta un mese fa sui monti di Cevo. Dopo alcuni giorni d’attesa, la veglia funebre è stata fissata per questo mercoledì alle 19 nella sede dell’ex Panificio Vicardi (via San Francesco 14), dov’è stata allestita la camera ardente, mentre i funerali saranno celebrati giovedì alle 15 in duomo.

La famiglia di Monica, il marito Davide Vicardi con i figli Marco, Paolo e Chiara, hanno scritto al nostro giornale per ringraziare delle parole misurate e lo spazio dedicato in questi giorni. Non solo, anche per raccontare con precisione quanto avvenuto, in particolare il fatto che Monica, nonostante le gravi condizioni, è sempre rimasta cosciente, con le facoltà cognitive integre.

La decisione di donare gli organi

«È stata in grado di prendere decisioni – afferma il marito – riguardanti soprattutto l’assistenza sanitaria: una volta informata della sua condizione e della prognosi irreversibile, con un gesto di grande coraggio e in totale autonomia ha scelto d’esercitare il diritto di desistere dalle cure intensive e ribadito la volontà di donare gli organi». Così come Monica ha scelto di destinare eventuali offerte a Emergency. È l’ennesimo gesto di una famiglia che, nel momento del dolore più grande, continua a dimostrare unità e amore.