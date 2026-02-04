Giovane uccisa a Napoli, il fratello ha confessato
Si è consegnato alla Polizia di Stato alla quale ha confessato di aver ucciso la sorella Giuseppe Musella, il 28enne stanotte sottoposto a fermo dalla Procura di Napoli per l’omicidio di Jlenia Musella, 22 anni.
La ragazza è stata colpita alle spalle con un coltello ieri pomeriggio ed è morta poco dopo essere giunta nell’ospedale Villa Betania nel quartiere Ponticelli.
Il possibile movente
Una musica ad alto volume avrebbe scatenato nel rione Conocal la lite tra i due fratelli, sfociata nell’aggressione e poi nell’accoltellamento di Jlenia. Il giovane voleva dormire e per questo motivo avrebbe colpito mortalmente la sorella. Sul movente della lite e dell’omicidio della ragazza comunque sono in corso indagini da parte della Polizia di Stato coordinati dalla Procura.
