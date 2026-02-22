Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaItalia e Estero

Giornata storica ad Assisi, esposte le spoglie di san Francesco

L'ostensione proseguirà fino al 22 marzo, con numeri previsti di decine di migliaia di visitatori ogni giorno. L’occasione, la prima nella storia, nell’ottavo centenario della morte
  • Ad Assisi la prima ostensione delle spoglie di san Francesco
    Ad Assisi la prima ostensione delle spoglie di san Francesco - Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Ad Assisi la prima ostensione delle spoglie di san Francesco
    Ad Assisi la prima ostensione delle spoglie di san Francesco - Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Ad Assisi la prima ostensione delle spoglie di san Francesco
    Ad Assisi la prima ostensione delle spoglie di san Francesco - Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Ad Assisi la prima ostensione delle spoglie di san Francesco
    Ad Assisi la prima ostensione delle spoglie di san Francesco - Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Ad Assisi la prima ostensione delle spoglie di san Francesco
    Ad Assisi la prima ostensione delle spoglie di san Francesco - Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Ad Assisi la prima ostensione delle spoglie di san Francesco
    Ad Assisi la prima ostensione delle spoglie di san Francesco - Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Ad Assisi la prima ostensione delle spoglie di san Francesco
    Ad Assisi la prima ostensione delle spoglie di san Francesco - Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Ad Assisi la prima ostensione delle spoglie di san Francesco
    Ad Assisi la prima ostensione delle spoglie di san Francesco - Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Ad Assisi la prima ostensione delle spoglie di san Francesco
    Ad Assisi la prima ostensione delle spoglie di san Francesco - Ansa © www.giornaledibrescia.it
AA

Giornata storica ad Assisi per la venerazione delle spoglie di San Francesco, esposte per la prima volta al pubblico in occasione dell’VIII Centenario della sua morte, nella teca collocata davanti all'altare della Basilica Inferiore a lui dedicata. L'ostensione delle spoglie di San Francesco proseguirà fino al 22 marzo, con numeri previsti di decine di migliaia di visitatori ogni giorno, trasformando Assisi in un centro mondiale di preghiera e contemplazione.

Dalle prime ore del mattino, già dalle 5, i pellegrini hanno iniziato ad arrivare, racconta fra Giulio Cesareo, direttore dell'ufficio comunicazioni del Sacro Convento che ha accompagnato i visitatori nella gestione del flusso e dell'accoglienza.

«L’emozione è altissima, i fedeli sentono vicina la presenza di Francesco», spiega, sottolineando come l'organizzazione sia stata studiata nei minimi dettagli per garantire sicurezza e ordine.

L'accesso alla Basilica Inferiore avviene attraverso percorsi obbligati e controlli, con metal detector e personale dedicato, allestendo un vero e proprio hub di accoglienza. La fila, ordinata e silenziosa, permette a ogni pellegrino di avvicinarsi alla teca che custodisce i resti del Santo.

Oltre 18mila persone sono previste oggi, tra italiani e pellegrini stranieri. Molti si fermano davanti alla teca, fanno il segno della croce, lanciano un bacio, pregano con mani giunte o semplicemente passano in silenzio, colpiti dalla fragilità e dalla storicità del un corpo.

Fra Giulio racconta anche momenti intensi vissuti dai pellegrini. «Una signora - rivela - mi ha affidato la preghiera per sua madre, che sarà sottoposta a un'operazione. In questi gesti si sente la forza di Francesco e la sua vicinanza».

Nel frattempo, nella Basilica Superiore, si è tenuta la celebrazione della Santa Messa presieduta dal cardinale Ángel Fernández Artime, legato pontificio per le Basiliche papali di Assisi, alla presenza di autorità civili e religiose, tra cui la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti. Per molti pellegrini questa prima giornata è stata un'esperienza unica. «Non ci sono parole per descrivere l'emozione», raccontano alcuni, evidenziando l'organizzazione "perfetta" e il clima di raccoglimento che accompagna ogni passo verso la teca.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
San FrancescospoglieAssisi
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario