Giornata della memoria, apre a Ostiano il cimitero ebraico

Bruno Manenti
Il luogo sacro sarà visitabile domani, domenica, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17. Giuseppe Minera terrà aperto il cancello per le visite facendosi cicerone per illustrare le storie e vicende dei defunti qui sepolti
Giuseppe Minera al cimitero ebraico di Ostiano
Un cimitero ebraico e una sinagoga (di recente restauro) sono testimoni della presenza a Ostiano (paese cremonese al confine col Bresciano) di un nucleo di popolazione ebraica. Sono due simboli che, dopo un periodo di abbandono, sono stati recuperati dando loro dignità. A ripristinare il piccolo camposanto insediato in mezzo alla campagna adiacente ad una corte rustica è stato, nel 1987, Giuseppe Minera, falegname pralboinese, che, appassionato della civiltà e della cultura ebraica, si è accollato l’onere di salvaguardare il luogo sacro, mantenendolo ordinato e in stato decoroso, fungendo anche da custode.

Qui riposano le spoglie di 41 ebrei fra i quali si segnalano anche defunti di origine bresciana, persone di cui Minera conosce vicende e vicissitudini. Una delle occasioni per aprire il cimitero alle visite è proprio la Giornata della memoria che sarà celebrata il 27 gennaio.

Le visite

Il luogo sacro sarà visitabile domani, domenica, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17. Puntualmente Giuseppe terrà aperto il cancello per le visite facendosi cicerone per illustrare le storie e vicende dei defunti qui sepolti. Anticipa Minera: «Il cimitero venne utilizzato anche da ebrei bresciani, in quanto nei loro Comuni di residenza non si trovavano luoghi di sepoltura dedicati a chi fosse di religione ebraica. La sua origine è fatta risalire a un decreto austriaco del 1788 che imponeva agli ebrei di spostare i loro cimiteri lontano dai centri abitati. Dopo la Seconda guerra mondiale fu saccheggiato e abbandonato, fino a quando mi presi l'impegno di ripulirlo, censire le lapidi e catalogarle dopo averle rese leggibili. In questi anni il mio lavoro è stato apprezzato dalla comunità di Mantova che ne è la proprietaria e dai discendenti degli estinti così come da appassionati interessati a scoprire queste storie di vita». Nella giornata sarà possibile anche accedere alla sinagoga sita nel cuore del paese cremonese nel palazzo che ospitò il governatore.

cimiterosinagogaebreigiornata della memoriaOstiano
