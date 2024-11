Giornata contro la violenza sulle donne: le iniziative nei quartieri

Contro la violenza sulle donne scendono in campo anche i Consigli di quartiere. Numerose le iniziative che hanno organizzato, di cui ve ne proponiamo solo alcune.

Oggi per ricordare Manuela Bailo, 35enne uccisa dall’amante nell’estate del 2018, alle 9.30 il Cdq Porta Milano e i rappresentanti della Uil Brescia - sindacato per cui la giovane lavorava, come il suo assassino - deporranno un mazzo di fiori sulla panchina di via Vantini a lei dedicata. Sempre oggi, ma alle 18, il Cdq Sant’Eustacchio promuove la «Marcia delle scarpe rosse», che parte dalla panchina rossa posta sul lato nord di Campo Marte e si sposta poi verso le altre panchine simbolo, al parco Salvo D’Acquisto e in via Cantore: si potrà indossare un qualsiasi altro indumento rosso.

Domani, alle 10.30, sarà invece inaugurata la panchina rossa voluta dalla comunità di Buffalora e dal Cdq, al Parco degli alpini di terra bresciana: saranno presenti l’assessora alle Pari opportunità Anna Frattini e il consigliere Fabio Capra.

Anche «Pari in campo», iniziativa sportiva e sociale promossa dal Cdq Crocifissa di Rosa e dal Cus Brescia hanno contribuito al palinsesto bresciano con due partite di minibasket giocate da bambini e bambini, ragazzi e ragazze, per educare al rispetto e per sottolineare che nello sport, come nella vita, non ci sono differenze di genere e che il contrasto ad ogni forma di violenza verso le donne va imparato fin da piccoli.

La prima partita, il 15 novembre, si è svolta nella palestra della scuola Alighieri in via Orefici, da cui - con i corsi del Cus - sono «nate» due stelle del basket di oggi: Alessandro Tonelli che ora gioca nella Germani, e Margherita Bordiga atleta della Brixia Basket. Entrambi hanno assistito al match e hanno poi rivolto qualche consiglio ai piccoli giocatori.

La seconda partita si è giocata il 22 novembre al PalaEuropa di viale Europa, tra ragazzi di 13 e 14 anni, e vi hanno assistito Miriam Carella, ex cestista della Pallacanestro Brescia e della Nazionale e Laura Zobbio, sua compagna di squadra. Tra il pubblico l’assessora Frattini e la presidente del Cdq Francesca Castagnari. Sabato 23, sotto i portici di via Caduti del lavoro, il Cdq Chiusure, tra le svariate iniziative, ha invece inaugurato l’installazione «Usciamo dalla rete della violenza facendo rete».