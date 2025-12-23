Giocattoli e festoni non a norma: sequestrati 500mila articoli a Brescia

A ridosso delle feste di Natale, la Guardia di Finanza di Brescia ha intensificato i controlli per la tutela dei consumatori individuando e sequestrando complessivamente oltre 500.000 articoli natalizi e giocattoli non conformi alle normative sulla sicurezza.

In una nota diffusa nelle scorse ore, la GdF di Brescia ha spiegato che «le attività sono scaturite dall’analisi delle informazioni disponibili, supportata anche da elementi acquisiti durante il controllo economico del territorio, che hanno consentito di individuare 11 attività commerciali ubicate in diversi Comuni della provincia che commercializzavano oggetti decorativi natalizi, articoli di bigiotteria e giocattoli privi di indicazioni in lingua italiana relative alla provenienza, alla tipologia del prodotto, ai materiali impiegati e di istruzioni, precauzioni e destinazioni d’uso».

Le sanzioni

Nel complesso per le irregolarità che sono state riscontrate, a carico delle attività controllate sono state emesse sanzioni che ammontano a 330mila euro.

«Contrastare la diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza significa contribuire a garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo, nel quale gli operatori economici onesti possano beneficiare di condizioni eque di concorrenza, nell’ottica del perseguimento della sicurezza economico-finanziaria in cui il Corpo è quotidianamente impegnato» ha spiegato la Finanza.