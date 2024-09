Gioca sul tetto e precipita per sei metri: gravissima bimba di 9 anni

È la figlia del custode della Investarm di Marcheno. I genitori l’hanno trovata esanime a terra

La bambina stava giocando sul tetto quando è caduta da un'altezza di circa sei metri © www.giornaledibrescia.it

Bamasatuatu sta vivendo un dramma. Ha in braccio la bimba più piccola, di tre anni, il mezzano, di sette, la segue. E intanto prega e spera per Aliguetoe, 9 anni, che lotta per la vita nel centro di terapia intensiva dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. In coma. «È la mia piccola, la mia prima figlia. È in ospedale e i dottori hanno detto che non si deve svegliare ora, serve tempo per vedere se la sua testa guarisce dopo la caduta». Lei, con i due figli più piccoli, è rimasta nell’appartament