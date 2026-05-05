Da Rovato all’Asia: due studenti del Gigli sono campioni di astronomia

I cervelloni rovatesi sono Ludovica Rial Corsini , della classe 3ªD del liceo delle scienze applicate, e Marco Scoglio , della classe 2ªA del liceo scientifico, che nelle rispettive categorie d’età si sono distinti con la medaglia d’oro nell’edizione 2026 , la numero 24, che si è tenuta nei giorni scorsi in Brianza.

La gara, alla quale hanno preso parte 90 studenti da tutta Italia, è stata il punto di arrivo di una selezione partita a novembre 2025, con ben 10mila candidati, in arrivo da 341 scuole. Alla fine, solo una decina di giovani ha staccato il pass per l’Asia; tra loro, i due liceali di Rovato.

A dare la notizia è la dirigente scolastica del Gigli, Anna Di Domenico, che aggiunge come «i due campioni italiani del nostro istituto saranno ora impegnati nelle Olimpiadi internazionali in Thailandia – per quanto riguarda Marco Scoglio – e in Vietnam, per Ludovica. Siamo davvero orgogliosi. Ringraziamenti speciali vanno al professor Carlo Carpineta, accompagnatore ufficiale dei nostri studenti, e a tutti i docenti del dipartimento di matematica e fisica del Lorenzo Gigli».