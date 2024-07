Si cercano complici per la fuga di Bozzoli: aperto un fascicolo

Si cercano possibili complici per la fuga e la latitanza di Giacomo Bozzoli, il 39enne condannato in tre gradi di giudizio per l’omicidio dello zio Mario nella fonderia di Marcheno. La procura di Brescia ha infatti aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, per procurata inosservanza della pena.

Uno strumento che permette ora agli inquirenti di indagare su tutti i possibili aiuti e sostegno che Giacomo Bozzoli ha ricevuto per sottrarsi all’ordine di esecuzione della pena che da dieci giorni lo insegue.