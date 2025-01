Disagi dovuti al ghiaccio, tre incidenti ad Agnosine

Un incidente dietro l’altro causa ghiaccio, lungo la Sp 79, in territorio di Agnosine. In un caso in due si sono anche fatti male, tanto da essere ricoverati in codice giallo: uno al Civile di Brescia coi volontari di Pronto Emergenza, l’altro alla Poliambulanza con la Croce Bianca di Lumezzane. L’incidente più grave è avvenuto lungo la curva che sta sotto la Santella Mora intorno alle 8 di questa mattina.

Secondo la prima ricostruzione degli agenti della Locale della Valle Sabbia, intervenuti sul posto per i rilievi, un lumezzanese in discesa verso la Valle Sabbia nell’affrontare la curva ha perso il controllo della sua Audi, ed è andato dritto invadendo l’opposta corsia di marcia. Proprio in quel momento, dalla parte opposta saliva il furgone di una ditta vobarnese il cui conducente non avrebbe potuto fare nulla per evitare l’impatto, frontale. Sul posto, per mettere in sicurezza i veicoli coinvolti, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco da Salò.

Per evitare altri guai, sono intervenuti anche gli operai della Provincia, spargendo materiale per assorbire l’olio rilasciato dai motori distrutti e per limitare la scivolosità dell’asfalto. Qualche disagio alla circolazione è sopraggiunto solo al momento della rimozione dei due mezzi incidentati. Poco più su, sempre a causa della strada ghiacciata, c’è stato anche un tamponamento, risolto però senza feriti. Un’auto, in quegli stessi minuti, è uscita di strada sempre ad Agnosine, ma lungo la Sp 31. Col passare delle ore e un'abbondante salatura la situazione si è poi normalizzata.