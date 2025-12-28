Gheppio ferito salvato sulla BreBeMi dagli agenti della Stradale

Lo hanno notato muoversi a fatica in una piazzola di sosta, lungo l’autostrada. Era ferito, stremato, incapace di riprendere il volo. Così, nei giorni scorsi, un gheppio, specie protetta di falco, è stato salvato dagli agenti della Polizia Stradale di Brescia – distaccamento di Chiari – durante un normale servizio di vigilanza.

I poliziotti stavano percorrendo l’Autostrada A35 BreBeMi, impegnati nelle attività di prevenzione e controllo del territorio, quando qualcosa ha attirato la loro attenzione in una piazzola di sosta. Insospettiti dal movimento insolito, hanno deciso di fermarsi per verificare.

La sorpresa è stata grande quando si sono trovati davanti il piccolo rapace, visibilmente ferito e ormai allo stremo, probabilmente a causa di un incidente di volo. Gli agenti lo hanno immediatamente messo in sicurezza, evitando ulteriori rischi sia per l’animale sia per la circolazione stradale.

Dopo il recupero è stato allertato il C.R.A.S. WWF di Valpredina, centro specializzato nella cura e nella protezione della fauna selvatica. Il gheppio è stato affidato alle cure dei veterinari e degli operatori della struttura, dove riceverà l’assistenza necessaria per il recupero.

L’obiettivo è uno solo: permettere al rapace di ristabilirsi completamente e tornare presto a solcare i cieli del Bresciano. Un intervento rapido e attento che, questa volta, ha trasformato un controllo stradale in una storia a lieto fine.