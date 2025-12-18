Giornale di Brescia
﻿CronacaBassa

Ghedi, tragedia al campo da tiro a volo: morto un uomo

Simone Bracchi
Sul posto sono intervenuti i carabinieri visto l’utilizzo di un’arma. Inquirenti convinti che si tratti di un gesto estremo
I carabinieri sul posto - © www.giornaledibrescia.it
AA

Tragedia nel primo pomeriggio a Ghedi, al campo sportivo da tiro a volo, dove attorno alle 13.30 è stato trovato morto un uomo, riferimento del centro di tiro del paese. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il 77enne, raggiunto da un colpo d’arma da fuoco, non c’era già più nulla da fare.

Vista la dinamica, sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Verolanuova e per gli inquirenti si tratta di un gesto estremo. 

