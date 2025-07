Ghedi, da una settimana strada allagata per una perdita d’acqua

«Ci dicono che l’acqua è un bene prezioso, che va protetta, conservata. E poi, nonostante le numerose segnalazioni, qui da una settimana l’acqua continua ad uscire da qualche tubazione sotto terra e disperdersi nei tombini». Va dritto al punto Rosalba Engheben, denunciando lo spreco di acqua che da una settimana va in scena in una traversa di via Porcellaga, a Ghedi.

«Già venerdì scorso ho chiamato i vigili – aggiunge – che hanno subito allertato Acque Bresciane. Lo stesso hanno fatto i vicini di casa. Ma, nonostante sia passata una settimana, non s’è ancora visto nessuno».