Ghedi, il «Grande Baresi» chiude dopo 70 anni

Gianantonio Frosio

Il negozio di elettrodomestici ha spento definitivamente le luci il 31 dicembre: era stato premiato dalla Regione come Attività storica

Da sinistra Adriano, Giorgio e Caterina Baresi © www.giornaledibrescia.it

C’era un tempo in cui, quando volevi un televisore o la lavatrice; quando cercavi l’ultimo 45 giri di Elvis Presley o la radio alla moda; quando avevi bisogno di un condizionatore o di una presa elettrica, andavi da Grande Baresi. Tutto finito. Il negozio che per settant’anni ha fatto da riferimento per i ghedesi, e non solo per loro, non c’è più: San Silvestro si è portato via questa bella realtà, che il 31 dicembre ha abbassato per l’ultima volta la serranda. Anzi, le serrande. Grande Baresi,