Ghedi, esce di strada e si schianta con l’auto contro la farmacia

Gianantonio Frosio
L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio in via Manara, dove si trova la farmacia comunale 3: per estrarre l’uomo dall’abitacolo sono intervenuti anche i Vigili del fuoco
  • Incidente a Ghedi: auto si schianta nella vetrina della farmacia
    Incidente a Ghedi: auto si schianta contro la farmacia - © www.giornaledibrescia.it
È ancora tutta da ricostruire la dinamica dell’incidente avvenuto nel primo pomeriggio a Ghedi in via Luciano Manara, dove un uomo è finito con l’auto contro la Farmacia comunale 3. In un primo momento le sue condizioni erano sembrate disperate e per questo motivo era stato allertato anche l’elisoccorso. Tuttavia, stando alle prime informazioni, il conducente dell’Alfa Romeo ora sarebbe cosciente. Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti anche i Vigili del fuoco per estrarre il ferito dall’abitacolo. 

Stando alle prime ricostruzioni – sul posto Polizia locale e carabinieri – l’uomo alla guida dell’auto stava percorrendo via Francesco Baracca: una volta arrivato in fondo alla via, dove c’è una rotonda, invece di svoltare a destra o a sinistra (uniche vie percorribili) è andato dritto, finendo la corsa contro la vetrata della farmacia. Non si esclude che il conducente possa aver accusato un malore. 

incidenteauto fuori stradafarmaciaGhedi
