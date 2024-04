Ghedi, dentro un’auto in sosta in autostrada trovati 4,3 chilogrammi di marijuana

Hanno effettuato il controllo di un’auto in sosta in un’area autostradale della A21. Constatato che la vettura nell’area Ghedi Est era priva di assicurazione gli agenti della Polizia stradale di Montichiari hanno avvicinato il proprietario e approfondito gli accertamenti. Quando gli hanno chiesto di aprire il bagagliaio prima di redigere il verbale di sequestro amministrativo gli agenti hanno notato la presenza di un voluminoso sacco di plastica nero da rifiuti.

Gli agenti hanno immediatamente sentito un intenso odore di marijuana. Hanno aperto il sacco che conteneva in confezioni di plastica trasparente 4 chili e trecento grammi di «erba».

Il conducente è stato arrestato: in una perquisizione nella sua abitazione sono stati trovati altri 4 grammi di hashish dichiarati per uso personale.

Avvisato il pm di turno è stata disposta l’associazione dell’arrestato in carcere. Il gip ha poi convalidato l’arresto, disponendo la misura cautelare dell’obbligo di firma.