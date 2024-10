Gestione Covid: archiviazione per Gallera e Cajazzo

È stata archiviata l'inchiesta sulla gestione della prima ondata Covid in Lombardia. Il gip di Milano Rossana Mongiardo ha condiviso le argomentazioni della Procura e ha archiviato le posizioni dell'ex assessore alla Sanità Giulio Gallera e dell'ex direttore generale del welfare lombardo Luigi Cajazzo.

Entrambi erano indagati per rifiuto di atti d'ufficio per una serie di adempimenti richiesti dal piano pandemico nazionale e regionale. Come sottolineato nel provvedimento del gip di Milano, «non può ritenersi indebita la mancata adozione di atti e provvedimenti attuativi del piano endemico nazionale e regionale che, come emerso dalle complesse indagini svolte, sarebbero comunque risultati inidonei, nel caso specifico, a fronteggiare un'epidemia di livello mondiale, tale da suggerire, di predisporre un nuovo piano con misure più incisive».

La reazione

«Sono soddisfatto, il tempo è galantuomo». L'ex assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera ha commentato così l'archiviazione delle accuse di rifiuto di atti d'ufficio per la gestione dell'emergenza Covid. «È quasi un atto dovuto che mi aspettavo, ma che serve a chiudere definitivamente la vicenda – ha sottolineato –. Soprattutto si riconosce l'efficienza e la correttezza del nostro comportamento: in Lombardia si è scatenato l'inferno ma noi siamo riusciti ad affrontarlo nel modo migliore».