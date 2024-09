Gelmini: «Per la viabilità sul Garda non bastano gli interventi spot»

Simone Bottura

La presidente della Comunità del Garda replica così a chi chiede il raddoppio della Gardesana orientale. L’idea del tunnel Tormini-Toscolano è stata rilanciata di recente dal neo presidente della Comunità Montana Alto Garda Bresciano, Chicco Risatti

Mariastella Gelmini, presidente della Comunità del Garda - © www.giornaledibrescia.it

«Il problema mobilità e viabilità è in cima alla lista delle priorità della Comunità del Garda. Ben vengano proposte e discussioni, ma serve un piano d’area, che tenga conto del trasporto su gomma così come di quelli su rotaia e su acqua. Non interventi spot, ma una programmazione che sia frutto di una visione d’insieme, coinvolgendo anche Verona e Trento». Parole della senatrice Mariastella Gelmini, presidente della Comunità del Garda e dunque voce dei Comuni del lago, che interviene nel vivace