Gelmini, Carfagna e Versace: «Nasce Centro popolare»

La Redazione Web

Per la nuova associazione «il centro resta il luogo dell’equilibrio e della ponderazione degli interessi in gioco, anche in un quadro politico che si sta ancora una volta polarizzando»

Le tre parlamentari - Foto/Instagram Mariastella Gelmini

A A Riduci Ingrandisci Le parlamentari Mara Carfagna, Mariastella Gelmini e Giusy Versace hanno fondato oggi a Roma la nuova associazione «Centro popolare». Domani, giovedì 26 ottobre, parteciperà al Comitato direttivo convocato da Noi Moderati di Maurizio Lupi, avviando un percorso fondativo per il consolidamento di un soggetto politico che condivida i medesimi obiettivi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Carfagna (@maracarfagna) «Fondamentale il valore dell'ascolto – sottolinea Gelmini – Vogliamo allargare questo progetto al civismo, a tanti amministratori locali delusi dal fallimento del Terzo polo e che rifiutano l'adesione al campo largo di Conte, Fratoianni e Bonelli. Il centro resta il luogo dell'equilibrio e della ponderazione degli interessi in gioco, anche in un quadro politico che si sta ancora una volta polarizzando. Lo faremo portando avanti le nostre battaglie e i nostri valori, a partire da una tradizione cattolico popolare che mette al centro la persona, la famiglia, la competenza e il merito, il principio di sussidiarietà, la valorizzazione dei corpi intermedi. Sono questi i pilastri su cui si fonda la nostra associazione».

