Accumula multe a Gavardo, poi finge che l’auto non sia sua: denunciato

Ubaldo Vallini
L’uomo si è presentato al Comando della Locale di Brescia, sostenendo di non saperne niente del veicolo. Verificata l’infondatezza della sua segnalazione, dovrà rispondere di false dichiarazioni in atto pubblico
Polizia locale a lavoro - © www.giornaledibrescia.it
Un tentativo (andato male) di raggirare gli agenti contestando alcuni verbali, che non ha fatto altro che peggiorare la situazione. Un uomo residente a Gavardo si è presentato al Comando della Polizia Locale di Brescia per sporgere querela: lamentava il fatto di aver ricevuto alcune sanzioni per violazioni del Codice della strada quando, a suo dire, l’auto non era di sua proprietà. «Di quel veicolo non so nulla», ha dichiarato agli agenti, rifiutandosi di pagare le multe.

Sosteneva inoltre di non capire come mai il mezzo risultasse intestato a suo nome, motivo per cui voleva anche denunciare la perdita di possesso del veicolo ed informare la Motorizzazione civile.

Gli agenti

Di fronte al racconto, gli agenti di Brescia hanno contattato i colleghi valsabbini per trasmettere la denuncia. È emerso così che l’uomo era già noto al Comando valsabbino: era stato infatti fermato e multato più volte ai posti di controllo mentre era alla guida dello stesso veicolo di cui ora sosteneva di non sapere nulla, e in passato aveva già reso dichiarazioni false.

Inoltre, è stato ricostruito che quella stessa auto, di cui voleva denunciare la perdita di possesso, l’aveva acquistata proprio lui recandosi di persona negli uffici di un’agenzia di pratiche automobilistiche della zona a sottoscrivere il passaggio di proprietà. Oltre a pagare le multe, ora dovrà rispondere anche di false dichiarazioni in atto pubblico.

