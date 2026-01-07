Giornale di Brescia
Gavardo, picchia due infermieri in ospedale: arrestato 20enne

Simone Bracchi
Il ragazzo era ricoverato nel reparto di Psichiatria e ha danneggiato anche alcune attrezzature
L'ingresso del Pronto soccorso dell'ospedale di Gavardo © www.giornaledibrescia.it
Aggredisce due infermieri in ospedale a Gavardo: paziente di 20 anni arrestato per lesioni personali e danneggiamento aggravato. È successo ieri sera nel reparto di psichiatria, dove il giovane camerunense era ricoverato, il ragazzo, stando a quanto ricostruito, non solo ha danneggiato alcune attrezzature del reparto, ma ha anche aggredito due infermieri.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Radiomobile di Salò che sono riusciti a riportare la calma e hanno arrestato il 20enne.

Argomenti
arrestoospedaleaggressione personale sanitarioinfermieriGavardo
