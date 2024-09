Sversamento di carburante sulla 45 bis: traffico in tilt per ore

Traffico in tilt sulla 45 bis per oltre tre ore a causa di un incidente lungo la 45Bis avvenuto intorno alle 11:30 di oggi in prossimità dell’uscita per Soprazocco. L’esatta dinamica è al vaglio degli agenti della Locale della Valle Sabbia, intervenuti anche qui per i rilievi.

Secondo una prima ricostruzione, a causarlo sarebbe stato un 19enne che uscendo in discesa dalla galleria San Biagio ha perso il controllo dell’auto che stava guidando, una Volkswagen, probabilmente per un colpo di sonno. Invadendo l’opposta corsia di marcia ha centrato un camion che stava invece salendo in direzione di Salò, nella parte anteriore sinistra, colpendolo all’altezza della ruota e del serbatoio di carburante, da quale è uscito tutto il gasolio che vi era contenuto.

Sul posto sono intervenuti i volontari dell’ambulanza da Nuvolento e l’equipaggio dell’auto medicalizzata da Gavardo. I due sono stati ricoverati entrambi al vicino Pronto soccorso: il giovane con codice giallo e l’autista 28enne del mezzo pesante in codice verde.

Per permettere agli addetti Anas e ai Vigili del fuoco di mettere in sicurezza l’area, la strada è rimasta chiusa fino alle 14:50. Il traffico è stato tutto deviato negli abitati di Gavardo e Villanuova.