Gavardo, guida senza patente: maxi multa da 6.000 euro

Nel pomeriggio di ieri, martedì 17 giugno, nel pieno dei controlli stradali in centro a Gavardo, una manovra insolita non è passata inosservata a una pattuglia della Polizia locale della Valle Sabbia.

Il controllo

Gli agenti hanno deciso di fermare l’auto per un accertamento di routine, ma quello che sembrava un semplice controllo ha subito preso un’altra piega. Al volante c’era un giovane quasi trentenne che, incalzato dalle domande, ha dovuto ammettere di non aver mai conseguito la patente. Non solo: da quanto emerso, pare che guidasse regolarmente già da diverso tempo, ignorando completamente l’obbligo di abilitazione alla guida. Per lui è scattato immediatamente il fermo amministrativo del veicolo e una maxi sanzione da 6.000 euro.