Gavardo, cartello anonimo in piazza: «Che l’Italia diventi come Gaza»

«Auguri a tutti… E che l’Italia diventi come Gaza». Subito sotto, la scritta «Per capire e imparare» e un’immagine delle devastazioni provocate dai bombardamenti con alcune didascalie esplicative. Il cartello, anonimo, è apparso per qualche ora in piazza Marconi a Gavardo, vicino al municipio.

Le polemiche

Sulla vicenda interviene Alfonso Scelzo, consigliere comunale e presidente del circolo di Fratelli d’Italia, che scrive al sindaco per esprimere «il disappunto per il silenzio della Giunta, in particolare per la mancata condanna di chi si augura che il nostro Paese diventi come Gaza per capire il dolore che prova quel popolo. Nonostante in piazza Marconi siano presenti delle telecamere, non è chiaro se queste funzionino correttamente. Dispiace constatare che non vengano prese le dovute misure per prevenire episodi simili in futuro; a mio avviso si dovrebbe indagare, perché si tratta di un atto grave nel quale si inneggia al terrorismo».

«Il cartello in questione ci è stato segnalato soltanto dal consigliere Scelzo – replica il sindaco Davide Comaglio – e da nessun altro cittadino, forse anche perché è stato subito rimosso. Non credo valga la pena di enfatizzarlo; ricordo però che il Comune di Gavardo fa parte del Coordinamento provinciale degli enti locali per la pace e formulo l’auspicio che l’Italia non debba mai più fare i conti con la tragedia della guerra».