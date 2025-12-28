Gavardo, bimbo di 10 anni in monopattino investito da un’automobile

Lungo via della Ferrovia, a Gavardo, si è verificato un incidente stradale attorno alle 15 di oggi, domenica 28 dicembre. A rimanere coinvolto è stato un bambino di soli 10 anni. Secondo una primissima ricostruzione, lo scontro sarebbe avvenuto all’altezza di una rotatoria e avrebbe coinvolto una Renault e un monopattino elettrico guidato dal ragazzo che, forse dopo una manovra azzardata, sarebbe stato investito dalla vettura.

Immediato l’arrivo dei soccorsi, giunti in forze con l’ambulanza dell’Anc di Roè e l’automedica di Gavardo per prestare le prime cure al giovanissimo. La Centrale operativa di Areu ha inoltre attivato l’elisoccorso, fatto alzare in volo da Bergamo per un trasporto urgente in ospedale. Il bambino, ritenuto in gravi condizioni, è stato trasferito in ambulanza alla Poliambulanza di Brescia, dove ad attenderlo c’era l’elisoccorso che lo ha poi elitrasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Sull’accaduto proseguono le indagini della Polizia Locale della Valle Sabbia, intervenuta con due pattuglie e incaricata di ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.

Due incidenti nello stesso momento

Quasi contestualmente ma dalla parte opposta della provincia, a Chiari, lungo via Santissima Trinità, due ragazzini che viaggiavano a bordo sempre di un monopattino elettrico sono finiti contro un’automobile che usciva da un parcheggio. I due, una ragazzina di 13 anni e un ragazzo di 16, sono finiti a terra. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Chiari, mentre i due ragazzi sono stati portati al Pronto Soccorso di Chiari per accertamenti.