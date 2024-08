Gavardo, a fuoco due auto e un furgone parcheggiati in strada

Gavardo si è svegliato con una brutta sorpresa. Alle cinque del mattino due automobili e un furgone parcheggiati in via Capoborgo sono andati a fuoco provocando preoccupazione nell’intero quartiere residenziale, dove comunque non si sono registrati feriti.

I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno spento le fiamme che si erano alzate fino all’estremità di un vicino lampione e hanno coinvolto anche la siepe della casa di fronte al parcheggio. Ancora da accertare le cause dell’incendio.