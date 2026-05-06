Garlasco, Sempio lascia dopo quasi quattro ore la Procura di Pavia

Dopo quasi quattro ore, Andrea Sempio ha lasciato la Procura di Pavia. Il 39enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi è uscito in auto, accompagnato dai suoi avvocati, senza fermarsi davanti ai numerosi giornalisti presenti. I legali, ieri, avevano annunciato l'intenzione di non rispondere alle domande dei pm che l'hanno convocato.

L'auto con a bordo Sempio era preceduta da un veciolo della Polizia giudiziaria senza insegne, che a fatica si è fatto strada tra le troupe televisive e i giornalisti che attendevano. Prima, come testimone, era stato sentito il fratello di Chiara Poggi, Marco.