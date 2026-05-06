Garlasco, il giorno di Andrea Sempio: in procura anche Marco Poggi

Andrea Sempio è arrivato poco prima delle 10 negli uffici della Procura di Pavia, dove è entrato in auto per evitare la folla di giornalisti presenti. Il 38enne, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, non risponderà alle domande dei pm come già annunciato ieri dai suoi avvocati, Liborio Cataliotti e Angela Taccia.
Negli uffici della Procura di Pavia c'è anche il fratello di Chiara Poggi, Marco. Amico di Andrea Sempio, sarà ascoltato dai magistrati come teste.
La difesa difesa di Sempio vuole prima vedere gli atti e farlo sottoporre ad una perizia che ne delinei carattere e personalità. Marco Poggi, fratello della vittima, sarà sentito come persona informata sui fatti.
Probabilmente gli sarà chiesto di un video intimo tra Chiara e il fidanzato Alberto Stasi, condannato a 16 anni per il delitto, di cui Marco e i sui amici potrebbero essere venuti a conoscenza. Da qui l'ipotesi che Sempio possa aver ucciso la ragazza dopo un rifiuto delle sue avances.