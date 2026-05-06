Garlasco, il giorno di Andrea Sempio: in procura anche Marco Poggi

Andrea Sempio è arrivato poco prima delle 10 negli uffici della Procura di Pavia, dove è entrato in auto per evitare la folla di giornalisti presenti. Il 38enne, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco , non risponderà alle domande dei pm come già annunciato ieri dai suoi avvocati, Liborio Cataliotti e Angela Taccia.

Negli uffici della Procura di Pavia c'è anche il fratello di Chiara Poggi, Marco . Amico di Andrea Sempio, sarà ascoltato dai magistrati come teste.

La difesa difesa di Sempio vuole prima vedere gli atti e farlo sottoporre ad una perizia che ne delinei carattere e personalità. Marco Poggi, fratello della vittima, sarà sentito come persona informata sui fatti.

Probabilmente gli sarà chiesto di un video intimo tra Chiara e il fidanzato Alberto Stasi, condannato a 16 anni per il delitto, di cui Marco e i sui amici potrebbero essere venuti a conoscenza. Da qui l'ipotesi che Sempio possa aver ucciso la ragazza dopo un rifiuto delle sue avances.