A Gargnano riparte la «fiera delle cipolle» domenica 27 luglio

Una festa antica, che racconta di usanze e sapori ormai dimenticati e che torna a vivere, rinnovando una tradizione strappata dall’oblio. È una delle novità della programmazione estiva predisposta dal Comune di Gargnano: la rievocazione storica della fiera delle cipolle, l’antica «fiera dele sigole», che qualche gargnanese, tra i meno giovani, forse ricorderà. Un tempo aveva luogo in occasione della Fiera di San Giacomo, che si celebra nella giornata del 25 luglio. Quest’anno sarà rievocata domenica 27 luglio, dalle 10 alle 13, in collaborazione con il Comune veronese di Brenzone.

La tradizione

«Come accadeva un tempo – spiegano il sindaco Giovanni Albini e l’assessore al turismo Marco Mascher – da Brenzone arriveranno a Gargnano una decina di barche, con a bordo anche il sindaco del centro veronese Paolo Formaggioni e la banda cittadina, per rievocare gli antichi commerci via lago, come accadeva fino agli anni Cinquanta in occasione della fiera delle cipolle. Era, un tempo, un appuntamento assai affollato, imperdibile per la gente di tutta la Riviera e della Valvestino. La tradizione dell'alto lago veronese voleva che nella mattina del 25 luglio venissero acquistate proprio in contrada Calino di Gargnano certe particolari cipolle, rosse e molto grosse, per confezionare un “sisàm” perfetto con le alborelle essiccate, da molti considerato il piatto tipico del Garda settentrionale, cucinato con una particolare variante agrodolce dai pescatori di Brenzone».

La rievocazione sarà animata dal Coro di Monte Pizzocolo, da un’esposizione di prodotti tipici – dall’olio extravergine di Gargnano al limoncello – e da rievocatori e figuranti in costumi d’epoca. Come avveniva un tempo, ci sarà anche la benedizione in piazza a cura del parroco don Carlo Moro. Sarà l’occasione per rinnovare il legame di amicizia tra i paesi di Gargnano e Brenzone.