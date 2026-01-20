Gardone Val Trompia, la minoranza: «La piscina è sport e socialità»

È una replica netta quella del gruppo consiliare di minoranza «La nostra città» alle posizioni dell’Amministrazione comunale sul futuro della piscina «Atleti azzurri d’Italia».

Al centro c’è una diversa concezione del ruolo dell’impianto e delle scelte che ne determineranno il destino. «Se oggi la piscina viene valutata solo come un costo e non come un investimento in salute, sport e coesione sociale soprattutto per bambini e ragazzi – afferma il capogruppo Roberto Bondio –, siamo seriamente preoccupati per la direzione che si sta prendendo».

Secondo la minoranza «ridurre il tema a una questione esclusivamente contabile rischia di svilire la funzione pubblica di un servizio che ha un valore educativo e sociale per l’intera comunità». Bondio, insieme ai consiglieri Patrizia Concari, Emilia Giacomelli, Simona Mirabella e Marco Peli, evidenzia inoltre una contraddizione nelle scelte dell’Amministrazione.

I dubbi

Dopo mesi di critiche sulla gestione dell’impianto, un atto dirigenziale ha disposto una proroga della concessione di 20 mesi. «Una durata che lascia intendere come la gestione sia ritenuta complessivamente adeguata – proseguono i consiglieri –, perché in caso contrario una proroga così lunga sarebbe difficilmente giustificabile».

La minoranza solleva poi un interrogativo sulle priorità finanziarie dell’Amministrazione. «Come si concilia – chiedono – l’ipotesi, dichiarata dal sindaco, di ricorrere a mutui compresi tra 1,8 e 3,5 milioni di euro per la sistemazione della piscina con l’intenzione di acquistare per 1,2 milioni di euro l’immobile di via don Zanetti della società San Filippo?».

Se il bilancio comunale non è infinito e i costi dei servizi aumentano mentre i trasferimenti diminuiscono, «è doveroso chiarire quali oneri si intendono scaricare sui bilanci futuri e sulle prossime generazioni». Per il gruppo La nostra città, insomma, la piscina «non è una semplice voce di spesa ma una scelta politica che riguarda il modello di città, l’attenzione ai giovani e la qualità dei servizi pubblici».