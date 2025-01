Gardone Val Trompia, nuove strisce pedonali e controlli sui cestini

Barbara Fenotti

In arrivo attraversamenti sulla Provinciale, ma c’è anche la gara per l’individuazione del nuovo gestore dei rifiuti

Un attraversamento pedonale sarà realizzato vicino alla Bernardelli © www.giornaledibrescia.it

Nuovi attraversamenti pedonali lungo la trafficatissima Sp345 e telecamere puntate a rotazione sui cestini del territorio, «ormai diventati – per dirla con il sindaco Giuliano Brunori – delle piccole discariche a cielo aperto». Nuovo gestore Sono due degli obiettivi cardine per il 2025 annunciati dall’Amministrazione nel corso dell’ultimo Consiglio comunale. Un altro punto focale sarà la gara per l’individuazione del nuovo gestore dei rifiuti: «Parliamo di un appalto europeo di 10 anni del valor