Gardone Val Trompia, minaccia l’ex moglie con un martello: arrestato

L’incontro casuale, le minacce con un martello e poi l’intervento dei carabinieri. È successo giovedì 21 a Gardone Val Trompia quando un uomo di 67 anni ha incontrato per strada l’ex moglie. Tra i due è scoppiata una lite, durante la quale il 67enne ha utilizzato un martello – prelevato dalla propria auto – per spaventare l’ex coniuge.

La donna è riuscita a scappare, rifugiandosi nella caserma dei carabinieri. I militari si sono mossi immediatamente per fermare l’uomo, che è stato trovato a bordo della sua auto in una via laterale rispetto alla caserma. I carabinieri hanno perquisito il veicolo, trovando il martello utilizzato dall’uomo per minacciare l’ex moglie e anche un coltello a serramanico: entrambi sono stati sequestrati.

L'uomo, che aveva precedenti di polizia, è stato arrestato per il reato di atti persecutori nei confronti dell’ex coniuge e si trova ora agli arresti domiciliari con obbligo di braccialetto elettronico