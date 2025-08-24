Giornale di Brescia
Gardone Val Trompia, minaccia l’ex moglie con un martello: arrestato

Andrea Cittadini
Il 67enne si trova ora agli arresti domiciliari con l’obbligo del braccialetto elettronico
Il martello utilizzato dall'uomo per minacciare l'ex moglie
L’incontro casuale, le minacce con un martello e poi l’intervento dei carabinieri. È successo giovedì 21 a Gardone Val Trompia quando un uomo di 67 anni ha incontrato per strada l’ex moglie. Tra i due è scoppiata una lite, durante la quale il 67enne ha utilizzato un martello – prelevato dalla propria auto – per spaventare l’ex coniuge.

La donna è riuscita a scappare, rifugiandosi nella caserma dei carabinieri. I militari si sono mossi immediatamente per fermare l’uomo, che è stato trovato a bordo della sua auto in una via laterale rispetto alla caserma. I carabinieri hanno perquisito il veicolo, trovando il martello utilizzato dall’uomo per minacciare l’ex moglie e anche un coltello a serramanico: entrambi sono stati sequestrati.

L'uomo, che aveva precedenti di polizia, è stato arrestato per il reato di atti persecutori nei confronti dell’ex coniuge e si trova ora agli arresti domiciliari con obbligo di braccialetto elettronico

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
minacciestalkingpersecuzioniGardone Val Trompia
