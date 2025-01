Gardone Riviera, grave un operaio schiacciato dal carico di una gru

Un operaio è stato schiacciato da un carico pesante mentre stava lavorava in un cantiere edile a Gardone Riviera, sul lago di Garda.

L’accaduto

È successo alle 15, in via del Fontanone: stando alle prime ricostruzioni dell’incidente, l’uomo, 44 anni, si trovava sotto una gru, quando il carico lo ha schiacciato. Sul posto, oltre ai soccorritori e all’eliambulanza di Brescia, sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Salò e i dipendenti dell’Asst del Garda, che dovranno accertare quanto successo. L’operaio è grave, ma non sarebbe in pericolo di vita.