Gardone Riviera, fingono di buttarsi sotto le auto: un ragazzo investito

Un gioco sciocco si è quasi trasformato in tragedia questa notte verso le due e mezza a Gardone Riviera. Un gruppo di ragazzi, tutti poco più che ventenni, stava camminando lungo la strada Gardesana quando all'altezza dell'Hotel Monte Baldo si sono messi a praticare un «gioco» decisamente particolare. Il gruppetto simulava infatti di gettarsi sotto i veicoli in transito.

Indagini

Secondo le testimonianze raccolte dei Carabinieri della Compagnia di Salò il gioco irresponsabile non sarebbe però durato molto dato che all'improvviso un ragazzo irlandese del 1998 è stato travolto da una macchina. Immediatamente soccorso è stato trasferito al Civile di Brescia con l’elisoccorso: non è in pericolo di vita.

L'intervento di carabinieri e sanitari © www.giornaledibrescia.it

Sul posto per le indagini una pattuglia dei Carabinieri della compagnia di Salò che ha provveduto a identificare il gruppetto di ragazzi e a rilevare la scena dell'investimento. Ora l'indagine punterà anche a chiarire l'eventuale tasso alcolemico delle persone che hanno inscenato la situazione che ha portato all'investimento.