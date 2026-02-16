Gardone Riviera: con l’auto sfonda la ringhiera e precipita sulla Gardesana

Pauroso incidente intorno alle 12 a Fasano di Gardone Riviera. Una Peugeot 206, condotta da una donna e in transito lungo la promenade Paul Heyse, sopraelevata di alcuni metri rispetto alla statale Gardesana, per cause in corso di accertamento ha sfondato la ringhiera protettiva, precipitando sulla strada sottostante. Fortunatamente, nella caduta, l’auto non ha coinvolto altri mezzi in transito.

I soccorsi

La donna al volante è sempre rimasta cosciente, ma per estrarla dalle lamiere dell’abitacolo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale e i soccorritori del 118 e l’elisoccorso. La strada statale 45 bis è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia per consentire le operazioni di soccorso. Notevoli le ripercussioni sulla viabilità.