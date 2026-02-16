Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaGarda

Gardone Riviera: con l’auto sfonda la ringhiera e precipita sulla Gardesana

Simone Bottura
Pauroso incidente intorno alle 12 a Fasano: una Peugeot 206, condotta da una donna e in transito lungo la promenade Paul Heyse, ha sfondato la protezione finendo sulla strada sottostante. La 45 bis è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia per consentire le operazioni di soccorso
  • Auto ribaltata a Gardone Riviera
    Auto ribaltata a Gardone Riviera
  • Auto ribaltata a Gardone Riviera
    Auto ribaltata a Gardone Riviera
  • Auto ribaltata a Gardone Riviera
    Auto ribaltata a Gardone Riviera
  • Auto ribaltata a Gardone Riviera
    Auto ribaltata a Gardone Riviera
  • Auto ribaltata a Gardone Riviera
    Auto ribaltata a Gardone Riviera
AA

Pauroso incidente intorno alle 12 a Fasano di Gardone Riviera. Una Peugeot 206, condotta da una donna e in transito lungo la promenade Paul Heyse, sopraelevata di alcuni metri rispetto alla statale Gardesana, per cause in corso di accertamento ha sfondato la ringhiera protettiva, precipitando sulla strada sottostante. Fortunatamente, nella caduta, l’auto non ha coinvolto altri mezzi in transito.

I soccorsi

La donna al volante è sempre rimasta cosciente, ma per estrarla dalle lamiere dell’abitacolo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale e i soccorritori del 118 e l’elisoccorso. La strada statale 45 bis è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia per consentire le operazioni di soccorso. Notevoli le ripercussioni sulla viabilità.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
auto ribaltataGardone Riviera
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario