Gambara, rubati tre trattori in un’azienda agricola

Nella notte tra venerdì e sabato sono stati rubati tre trattori in un’azienda agricola a Gambara.

Le ipotesi

Il furto è avvenuto secondo modalità ancora incerte, ma stando ai primi accertamenti pare che i malviventi si siano introdotti nella proprietà e si siano diretti proprio nel capannone dove i titolari dell’azienda agricola tenevano i mezzi.

I trattori rubati

L'appello social per ritrovare i trattori

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della stazione di Gambara e dei colleghi della Compagnia di Verolanuova. I trattori rubati sono tutti New Holland. I proprietari hanno lanciato un appello via social per riuscire a trovarli.