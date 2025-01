Gambara e Fiesse, studenti «lasciati per strada dal pullman»

Giulia Bonardi

Modificata la fermata della linea «Arriva» per Asola, la protesta dei genitori: «I nostri figli lasciati in prossimità di una curva, senza protezioni: corrono rischi e accumulano ritardi»

Il punto in cui i ragazzi vengono lasciati per il cambio del pullman - © www.giornaledibrescia.it

«I ragazzi sono in pericolo. Rivogliamo la linea diretta che porti i nostri figli ad Asola e non li abbandoni, come sta accadendo ora, a San Pietro, sul ciglio di una strada stretta, senza attraversamenti pedonali sicuri, senza protezioni e in prossimità di una curva. L’abbonamento annuale che abbiamo pagato era sulla linea diretta e non su questa “soluzione” che ci siamo ritrovati. Si aggiunga che i ragazzi ora stanno arrivando in ritardo a scuola e che al ritorno impiegano 40 minuti per fare 8