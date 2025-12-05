Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca

Galà dei Bilanci e cronaca giudiziaria a Messi a fuoco

Appuntamento questa sera alle 20.30 su Teletutto: si parlerà dei premi assegnati alle aziende bresciane, ma anche dell’omicidio Bozzoli e di quello di Capodanno
Andrea Cittadini a Messi a Fuoco - © www.giornaledibrescia.it
Andrea Cittadini a Messi a Fuoco - © www.giornaledibrescia.it
AA

«Messi a fuoco», il programma di approfondimento condotto da Andrea Cittadini, torna questo venerdì alle 20.30 su Teletutto. La prima parte della puntata sarà dedicata al Galà dei Bilanci, con i premi assegnati dal Giornale di Brescia alle aziende bresciane.

A seguire spazio alla cronaca giudiziaria, dall’omicidio Bozzoli e l’attesa per la sentenza di Oscar Maggi all’omicidio di Capodanno a Provaglio d’Iseo, con l’inizio del processo a carico del giovane Matias Pascual.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Messi a fuocoGalà dei Bilanci 2025omicidio Bozzoliomicidio di CapodannoBrescia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario