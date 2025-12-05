Galà dei Bilanci e cronaca giudiziaria a Messi a fuoco
Appuntamento questa sera alle 20.30 su Teletutto: si parlerà dei premi assegnati alle aziende bresciane, ma anche dell’omicidio Bozzoli e di quello di Capodanno
Andrea Cittadini a Messi a Fuoco - © www.giornaledibrescia.it
«Messi a fuoco», il programma di approfondimento condotto da Andrea Cittadini, torna questo venerdì alle 20.30 su Teletutto. La prima parte della puntata sarà dedicata al Galà dei Bilanci, con i premi assegnati dal Giornale di Brescia alle aziende bresciane.
A seguire spazio alla cronaca giudiziaria, dall’omicidio Bozzoli e l’attesa per la sentenza di Oscar Maggi all’omicidio di Capodanno a Provaglio d’Iseo, con l’inizio del processo a carico del giovane Matias Pascual.
