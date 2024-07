Futuro incerto per l’ospedale di Gavardo, l’Asst: «Non chiuderà»

Ubaldo Vallini

Ad assicurarlo, nel confronto con i sindaci valsabbini in Comunità montana, è stato il direttore generale Roberta Chiesa. Fuori dalla sede dell'incontro una ventina di manifestanti ha attirato l'attenzione con degli striscioni

Assemblea dei sindaci valsabbini, ieri in Comunità montana a Nozza, per fare il punto della situazione sulla sanità in valle. Con gli amministratori anche l’intero staff dirigenziale dell’Asst Garda, con a capo la dottoressa Roberta Chiesa. Medici, infermieri e nuovi nati in calo: nelle valli bresciane si corre ai ripari La situazione «C’è da capire cosa succede e succederà all’ospedale di Gavardo dopo la soppressione del punto nascite avvenuta poche settimane fa, ma c’è anche da costruire la re