Rubano prodotti per 800 euro al supermercato di Lavenone: fermati

Più di 800 euro di spesa e se ne vanno senza pagare. Ma non fanno molta strada. È successo venerdì a Lavenone, dove ha aperto il supermercato CPF80.

Quattro persone hanno riempito i borsoni di costosi prodotti per la cura del corpo e superalcolici e, cercando di non dare dell’occhio, sono usciti dalla porta dopo aver atteso che si aprisse per l’entrata di un nuovo cliente. Tranquillamente hanno attraversato il piazzale davanti al supermercato per raggiungere due auto, caricare la refurtiva e andarsene.

Ad accorgersi per primo del furto è stato il responsabile del supermercato, che è uscito gridando a gran voce mentre le due auto si stavano allontanando.

Il caso ha voluto che al bar accanto in quel momento ci fossero alcune persone, tra le quali anche il sindaco di Lavenone, che hanno reagito con prontezza: una ha rincorso le auto in fuga, un’altra è riuscita a memorizzare le targhe, qualcuno ha allertato immediatamente gli agenti della Locale della Valle Sabbia.

Non c’è voluto molto: fatti pochi chilometri, le due autovetture sono state individuate e fermate dai Vigili in servizio.

I quattro sono stati così messi di fronte alle loro responsabilità e la merce trafugata è tornata al suo posto.